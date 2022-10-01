鏡電視經2年多審查，今年1月終於獲國家通訊傳播委員會（NCC）審查的核准申設，但近日爆出府院黨政高層介入，施壓NCC發照，現在更傳資金部分也出現不足問題，只能燒到11月底，目前申請上架86頻道也仍在NCC排案審查中。鏡電視9月30日晚間發出聲明，期盼外界尊重450名員工的工作權，讓鏡新聞上架，「為什麼不能擁有一個純淨的新聞工作空間？」

鏡電視員工晚間發出聲明表示，近日部分媒體及政治人物，密集炒作鏡電視相關的陳年往事，杯葛上架有線系統，甚至要求主管機關撤銷鏡電視執照，這類言論已嚴重影響鏡電視的正常經營，並危及鏡電視450位員工的工作權。

聲明中指出，一年多來，鏡電視經營團隊信守承諾，也遵守主管機關附款約定，給同仁們一個獨立自主的新聞空間。鏡電視是國內三器新聞占比最低的新聞頻道，也有最高比例的國際、藝文及弱勢新聞、帶狀新聞專題節目，敢說自開播以來，已做到真正的「民間公視」，迄今共有19件新聞作品獲得入圍及獎項的肯定。

並表示從今年二月試播到今天，鏡電視一直信守新聞查證及平衡的原則，迄今本台新聞從未被觀眾質疑立場偏頗、不實，選舉新聞方面，更是全力實踐公正、客觀的標準。

最後強調，或許鏡電視仍不完美，那請指出哪些地方需要改進，更請說明，為什麼不能正常經營？為什麼不能上架有線電視？為什麼不能擁有一個純淨的新聞工作空間？