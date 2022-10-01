行政院正式宣布將於10/13解除禁團令，長榮航空(2618)直營旅行社「長汎假期」搶攻解封旅遊市場，推出「飛向世界，玩樂無敵」國外遊程優惠活動。長汎假期副總經理陳崇銘表示，長汎假期知道旅客都殷殷期待著再次啟程國外旅遊，即便疫後萬物皆漲，仍推出10/28前報名指定行程，4人同行最高折1萬的激省活動，並加碼優惠給長汎老客人，如持有優惠抵用券，可再多享最高2,000元折抵。

長榮航空即將於10月25日開航米蘭、11月3日開航慕尼黑兩條新航線，首航消息一釋出，立刻獲得旅客熱烈詢問，而目前也因應海外旅遊開放在即，成為最搶手的熱門旅遊地。長汎假期推出搭乘長榮航空直飛米蘭「FUN遊義大利五鄉地10日」含稅價只要68,900元；而利用慕尼黑新航線所推出的「特選德瑞義湖光山色10日」含稅價，只要68,900元。

在國際油價上揚，機票燃油費用調漲之際，日圓適逢超低匯率，赴日旅遊費用不升反降，長汎假期日本旅遊團指定日期超優惠。「戀上北海道輕旅行5日」含稅售價只要33,900元起；「戀上東京輕井澤旅行5日」，含稅價也只要32,900元起。想自由自在逛街購買日本迷人小物、藥妝，另外還有個人東京自由行，三天兩夜也只要11,900元起。

根據長汎假期的調查，疫情後國人對於旅遊型態的選擇變得更多元，為了出國遊玩更安心舒適，更多人會選擇高品質的精緻旅遊商品。長汎假期特別推出深入泰國秘境行程「北碧秘境巡禮5日」，六人成行只要33,900元。東南亞自由行方面推出「泰國時尚自由行4日」，另有菲律賓宿霧薄荷島、印尼峇里島等行程。