隨著疫情趨緩，亞洲各地邊境逐步開放，大批觀光客搶著申辦韓國簽證前往當地旅遊，韓國不只娛樂產業發達，隨著K-POP的興起，更多人愛上「韓式美學」，因為韓國人對美的執著相當極致，無論彩妝趨勢還是護膚保養總走在時代的前端，近年來更吹起耳穴美容及頭皮紋髮的風潮，連大勢偶像和藝人都愛用。

耳穴美容大師鄧芮琪（左）讓許聖梅（右）嘗試韓國藝人最愛的耳穴美容。（好的媒體提供）

最近有不少韓國偶像被眼尖的粉絲發現耳朵上都有「玄機」，原來是「BET耳穴美容」，它是經由獨特的手套按摩再通過刺激耳朵穴位來減緩身體浮腫和毒素，可以使臉部瞬間拉提、讓臉立刻小一號。韓團「SEVENTEEN」成員夫勝寬說，做了耳穴美容管理後，身體變健康了，臉部狀況也變得更好，很多粉絲看到他耳朵上一直貼著能量石，看來頗時尚，他自己也形容，耳穴美容因為太好用，隨時可自行做健康又美麗的管理，所以工作時都貼著捨不得拿掉。

頭皮紋髮大師林幸慧（左）幫許聖梅（右）補髮際線空洞。（好的媒體提供）

而SMP韓國頭皮藝紋髮，則是全世界第一個獲得ISO認證的專利技術，利用特殊機器在頭皮上創造出仿毛囊以及仿毛髮的濃密技術。「台灣女婿」具俊曄就曾公開自己「頭皮紋髮」的過程，他表示對成果非常滿意，大讚「真的很自然，看起來又很年輕，也可以顯得臉變小」。

由「韓流教母」謝穎創立的「好的媒體國際公司」(NiceMedia)在台灣引發一波波韓流的熱潮，同樣由謝穎創立的「韓藝美院」則是致力於提升台灣成為國際一流美容教育環境，獲得全球戰略夥伴韓國IBQC授權，頒發全球唯一針對美妝美容從業人員的ISO 17024（國際個人專業技術資格證），協助學員與世界接軌並與各國專業領域技術交流。今年四月，謝穎就曾邀請韓國最專業的IBQC團隊來台交流參訪，而這個最頂尖的韓國團隊就是具俊瞱的頭皮紋髮團隊，他們多年來替許多大牌韓國藝人進行改造和造型設計，在韓國也有「明星推手」的封號。

今年10月16日謝穎也將在台灣召開最具規模的ISO 17024 國際美業高峰大會，多位韓國專業大師都將來台交流。「韓藝美院」日前邀請資深媒體人許聖梅親自體驗耳穴美容及頭皮紋髮，由「韓藝美院」講師鄧芮琪、林幸慧進行施作。BET耳穴美容講師鄧芮琪從事美業8年，有高級半永久美妝技師證照，她不僅擅長耳穴美容，還有豐富的熱蠟美膚、美睫經驗。鄧芮琪說，每個人身體狀況不同，貼的穴位也不一樣。她在韓藝美院授課時只用來自韓國、內含17種珍貴藥材的能量耳貼及專用按摩手套，刺激耳朵穴道，就能立即達到消水腫、提拉臉部、改善臉部不對稱等等，管理10次後更有醫美級效果。

SMP頭皮紋髮講師林幸慧，除了專長頭皮紋髮外還是位刺青師，有專業的紋繡技術和經歷。她表示，韓國大師們精心改良設計的SMP專用機器，連新手來學都不容易失誤，因為它是全自動的，只要把數值都設定好，就不太會有暈針或刺太深的風險，如果去植髮會有疤，SMP也能填補空洞還能遮疤。「而且頭皮紋髮的施作收費不低，對增加店裡營收是滿好的選項，還有ISO 17024國際個人專業技術資格證，能讓消費者安心，因為坊間很多人都在開課，但他們的ISO是9001的認證，ISO 9001是公司品質流程管理方面的，ISO 17024才是唯一針對個人專業技術認證，技術有達到一定門檻才會拿到這個證照，對消費者有保障。」