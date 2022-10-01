國民黨新竹市長參選人林耕仁今(1)日在臉書上傳數張參與淨灘的照片，並感嘆過往人類文明快速發展，雖帶來繁榮進步的現代生活，卻也嚴重破壞生態環境和地球。他提及一句令他印象深刻的話，並認為從即刻起，要做出改變，這也是他提出「舒適減壓，永續新竹」願景中，永續發展的重要意涵。

林耕仁在臉書表示，他參加新竹市向海洋致敬-秋季淨灘活動，與環團、熱情的民眾一起淨灘，為環境保護做出改變的行動，也倡議愛護海洋的精神。林耕仁認為，新竹市有豐富的海洋資源，值得每個人好好守護，為下一代留下蔚藍澈淨的海洋。

林耕仁提及，有句話令他印象深刻「淨灘，不是停止垃圾汙染的終點，卻是每個人親海、愛海與守護海洋的最佳起點。」林耕仁說過往人類文明快速發展，雖帶來繁榮進步的現代生活，卻也嚴重破壞生態環境和地球。但從即刻起，要做出改變，這也是林耕仁提出「舒適減壓，永續新竹」願景中，永續發展的重要意涵。林耕仁認為，發展必然帶來污染，但如何有效控管，並且導入新的思維、技術來減緩對環境的傷害，這是全民共識，政府更要帶頭做起！