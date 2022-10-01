國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（9月30日）在夢時代旁廣場舉辦「柯志恩大家族誓師大會」，現場氣氛熱烈，這也是北、中、高藍營市長參選人首度同台大型造勢晚會。台中市市長盧秀燕與新北市市長侯友宜，兩位藍營大咖都現身為柯站台。盧透露，雖然三人都戴著口罩，但從「會笑的眼睛」可判斷，三人口罩下都是掛著笑容。

盧秀燕昨日在臉書發文，刊出他與侯友宜、柯志恩同台的合照表示，雖然他們三人都戴著口罩，但從三人「會笑的眼睛」可判斷，大家臉上都掛著微笑。

盧秀燕強調，他們都是開心的，因為三人相信當選之後，大家會一起努力讓市民過好日子，而且他們也都會秉持「侯侯做代誌」的精神，全心全意地守護台灣，這點是他們永遠的堅持，「侯友宜、柯志恩，我們一起加油！」

此文發出後獲得超過1.5萬個讚、逾530則留言與近300次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「一起拚到底」、「謝謝秀燕市長！ 一起拚市民每天微笑的好日子」、「媽媽市長讚啦」、「燕子市長就像台中人的媽媽，始終溫柔地守護著我們」。