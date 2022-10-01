關西迎風館原來是亞洲最大泰迪熊博物館，但場地過去施工品質低落，漏水、租金又高，廠商撤離後，迎風館成了漏水蚊子館。民進黨新竹縣長參選人周江杰到關西迎風館會勘，批評新竹縣政府發揮甩鍋能力，把經營不善的場館丟給關西鎮公所，浪費人民納稅錢，縣長楊文科自稱是治理務實領頭楊，在他看來卻是迷路的羊。

周江杰指出，新竹縣政府申請補助1億元的關西迎風館，施工品質低落、漏水、租金高缺點多，廠商才決定撤離。民進黨關西議員參選人吳發勝也指出，小熊博物館承租時花了很多錢修補漏水，成效依然不彰，當務之急是趕快承租出去，不要把它變成蚊子館變成環境治安隱憂。

周江杰也指出，關西鎮長不善加利用關西高中的風雨球場、關西國中的閒置游泳池，卻要把迎風館轉作運動中心，拆掉重建又要花一筆納稅人的錢。他請新竹縣政府、關西鎮公所醒一醒。

周江杰提出應透過公民審議的方式，由下而上地讓關西民眾參與討論，如何利用既有建築，提供軟體服務，而不是蓋了又拆、拆了又蓋的方式，只是浪費公帑。

關西鎮長參選人曾綉雅支持周江杰提出公民審議的方式決定迎風館去留，透過社區營造由下而上邀請東安里、附近里民一起來討論迎風館到底怎麼做才好。她表示，迎風館結構請建築師來看過，因為它的結構堪用，拆掉重蓋要花更多納稅人的錢，原則上以修繕，防水、漏水以太陽能板處理，至於怎麼處理，則會傾聽鄉民的意見。