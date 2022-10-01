新竹市1日新增987例確診個案，今年以來累積13萬4361例，居家照護者為7194人，居家隔離為2039人。市府表示，今起開放第6輪家用抗原快篩試劑實名制，同時開放第2輪65歲以上長者及第4輪0至6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑，籲民眾盡早領取。

衛生局指出，快篩試劑僅適用於2歲以上幼童，請家長注意勿使用於2歲以下的幼童。另外，竹市尚有提供55到64歲原住民長者免費領取1份5劑快篩試劑，此免費領取份數，不會計入實名制的購買資格，符合資格的民眾可至戶籍地所在區公所領取，領取時間即日起至10月31日止（平日上班時間），並請攜帶健保卡或身分證領取。

衛生局表示，今年度的公費流感疫苗也自今天起分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月1日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象包含長輩、幼童均為第1階段對象。

目前，竹市計有5家醫院、67家診所及3區衛生所加入流感疫苗接種服務行列，符合對象的民眾可攜帶健保卡前往施打。另外次世代疫苗，只要合乎資格，3區衛生所每天上午9至11點也有施打。