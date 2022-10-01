儘管批評俄羅斯總統蒲亭不排除動用核武的暗示極為輕率，但美國國務卿布林肯今天說，美國尚未發現俄羅斯有考慮動用核武之舉。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在華府與加拿大外長召開的記者會上說：「我們正非常密切觀察，俄羅斯是否確有在考慮動用核武。到目前為止，我們還沒看到他們有相關舉動。」

布林肯說：「輕率談論動用核武極不負責，我們嚴肅看待。」

蒲亭（Vladimir Putin）今天宣稱俄羅斯兼併烏克蘭一大片區域，這是自第二次世界大戰以來最大的併吞行動。俄羅斯今年2月揮軍侵烏，蒲亭也矢言將繼續在烏克蘭進行他所稱的「特殊軍事行動」。

最近幾週蒲亭明確警告西方，俄羅斯將動用一切可用手段捍衛領土，並指控西方在討論可能對俄羅斯發動核武攻擊，但沒有提出任何證據。

蒲亭今天說，是美國1945年開先例在日本投下兩枚原子彈，但沒再提及或暗示將在俄烏戰場用核武。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）本週表示，美國尚未發覺需調整美軍核武戰備的變化。

蒲亭掌控全球最大的核武庫，包括新一代極音速武器，以及數量是西方10倍多的戰術核武。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1111001