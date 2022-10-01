日本政府兩年前簽約採購1億2000萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）製造的COVID-19疫苗，其中6230萬劑退訂、4400萬劑送別國、1350萬劑銷毀，總計只有約20萬劑「自用」。

日本讀賣新聞報導，日本政府厚生勞動省9月30日宣布，已結束在境內使用英國AZ疫苗，主因所有AZ疫苗都過期；至今取得的約5770萬劑中，已有約1350萬劑被銷毀。

厚生勞動省2020年12月跟AZ簽約採購約1億2000萬劑COVID-19疫苗，原本有意作為境內第1劑及第2劑使用，但因為國外通報發生血栓不良反應案例，所以在日本境內接種數未增加，整體施打數量僅約20萬劑。

日本所取得約5770萬劑AZ疫苗中，除在國內施打約20萬劑，有約4400萬劑無償提供給包括台灣在內曾遭遇疫苗短缺的亞洲各國。

日媒過去報導，日本政府2021年6月正式啟動提供海外疫苗作業的「疫苗外交」，先後提供台灣、越南及東南亞國家協會（ASEAN）其他國家AZ疫苗。

簽約採購的1億2000萬劑扣除取得約5770萬劑後，日本政府已退訂剩下約6230萬劑。這些退訂部分的疫苗簽約金，將在扣除必要費用後退還日本政府。

朝日新聞報導，厚生勞動省相關業務負責人說，當時因為不知哪家藥廠能成功研發COVID-19疫苗，所以有必要跟幾家藥廠進行接洽及簽約，銷毀疫苗也是不得已的事。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1111001