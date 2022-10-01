台水公司七區處澄清湖給水廠將於明（2）日施作69 kV變電站包含淨水場與加壓站的高低壓電氣設備檢驗，須辦理停水，將於2日上午8時至晚間8時停水，包含三民、鳥松與鳳山共6區計16萬戶無水可用。降壓區域影響30萬戶。總計影響46萬戶民眾

停水區域包含三民區：博惠里、安康里、安寧里、安發里、安吉里、寶獅里、寶盛里、寶安里、寶中里、寶興里、寶泰里、寶德里、寶國里、寶慶里、寶民里、寶華里、寶業里、寶龍里、寶珠里、寶玉里、正興里、正順里、本武里、本元里、本安里、本上里、本揚里、本文里、本和里、本館里、灣中里、灣華里、灣勝里、灣利里、灣成里、灣子里、灣愛里、灣復里、鼎中里、鼎西里、鼎金里、鼎力里、鼎強里、鼎盛里。

以及鳥松區大華里、夢裡里、鳥松里。鳳山區的忠孝里、忠義里、中和里、武慶里、武漢里、新強里（高速公路以西）、新武里。苓雅區。前鎮區的瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里。仁武區的考潭里、仁慈里。

水壓降低區域是三民區：鼎泰里、灣興里、安生里、安東里、安和里、安泰里、安宜里、安邦里、同德里、德智里、德仁里、德行里、德東里、德北里、達明里、達德里、達仁里、達勇里、民享里、精華里、十美里、十全里、立德里、立誠里、立業里、港新里、港東里、港西里、博愛里、長明里、建東里、鳳北里、鳳南里、興德里、千北里、千歲里、千秋里、德西里、川東里、豐裕里、力行里、裕民里。

以及鳳山區：鎮西里、協和里、曹公里、鳳崗里、文衡里、文德里、文福里、文華里、文山里、文英里、忠誠里、武松里、鎮北里、北門里、埤頂里。鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區、仁武區（含仁武工業區），以及楠梓加工區。