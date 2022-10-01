警方每周都會公布涉嫌詐騙的LINE ID，民眾可上網查詢求證。（翻攝照片／林郁平）

刑事局提醒假交友詐騙手法。（翻攝照片／林郁平）

新北市一名20歲許姓女子，日前在「探探」交友App認識自稱吳姓男網友，對方先以甜言蜜語博取許女信任後，雙方再互加入LINE連繫，吳男自稱是男名模，要約他出來見面需先購買5萬元超商Gash點數，並再拍照給他。

許女按照指示買了4次共5萬元的點數給對方，卻遲遲未見到心儀的男模，吳男隨後又編造各種理由，要求許女要再購買點數才能赴約，許女總共購買了28次、合計55萬元的點數仍未見到吳男，直到同事聽到許女跟吳男的通話內容，提醒她小心被騙，許女才大夢初醒趕緊報警處理。

桃園另一名25歲林姓女子，也在「探探」認識自稱「傑克」男網友，對方表示要以男女朋友交往為前提，每天對林女噓寒問暖，讓林女很快陷入愛情漩渦。

日前傑克突然傳LINE訊息約林女約會吃飯，隨即就有1位自稱是傑克上班的夜店經理來電表示，要約傑克外出需先付5萬元，林女共買了7次計14萬元並拍照給對方，不料，對方又要求需再付押金及封口費等費用，林女驚覺有異，撥打165反詐騙專線諮詢才知遭騙。

刑事局發現以往網路愛情交友詐騙，受害者大都為男性，但現在卻有相反的趨勢，歹徒在網路社群張貼帥哥照片，誘使年輕好奇女性上當，再要求購買遊戲點數或代碼繳費避免警方查緝，等到被害人不願意再購買或儲值時，還會接到假冒黑道分子的恐嚇電話。

警方提醒，不要過度依賴網路交友，也切勿聽信要求購買遊戲點數，聊天中如對方傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也請勿輕易點選輸入，以免個資外洩，民眾可善用「165全民防騙」粉絲專頁每周公告的「詐騙LINE ID」及「假投資詐騙網站」資料，減低被騙風險。