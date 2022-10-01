新竹縣文化局慶祝龍瑛宗文學館開館2周年舉辦慢活小旅行活動，讓鄉親從文學的角度走踏北埔鄉。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

文化局以歷史建築北埔公學校日式宿舍作為龍瑛宗文學館，用以紀念日治時期客籍文學家龍瑛宗先生，為慶祝開館2周年，特別舉辦慢活小旅行活動，以龍瑛宗的文學視角，讓遊客體驗不一樣的北埔漫遊生活。小旅行特別邀請龍瑛宗的孫子與孫女親自導覽，文學館也依老照片復刻出龍瑛宗書房一隅，庭院區栽種木瓜樹，呼應成名作《植有木瓜樹的小鎮》。

歷史建築北埔公學校日式宿舍創建於1898年，2017年登錄為歷史建築，於2020年修復完成。文化局表示，龍瑛宗先生於就讀北埔公學校也就是今日的北埔國小時受到師長啟蒙，開啟了文學夢想。設置文學館讓龍瑛宗的文學重返故里，適逢開館兩周年，特舉辦小旅行讓龍瑛宗對故鄉的地景書寫得以延續。

系列小旅行活動由龍瑛宗的孫子與孫女親自導覽，從與祖父互動的記憶來詮釋祖父述說的文字遊戲，帶領遊客尋找像迷宮的巷弄小徑、搖搖擺擺的叮咚橋、充滿歷史斑駁帶有粗糠的牆面、富有人家才使用的建材穿瓦衫牆面、村民重要的水源古井、華麗的花瓦等，一路漫步到隱身在北埔國小後門的日式建築龍瑛宗文學館。

其中，龍瑛宗文學館內展示了龍瑛宗的生平、北埔公學校師長當年啟迪他對文學和美學感知能力的過程，還有他跟杜潘芳格、吳濁流、鍾肇政等文友的往來書信。

龍瑛宗孫女、龍瑛宗文化藝術教育基金會執行長劉抒苑表示，祖父個性較安靜，常常一人在書房看書及寫作，文學館依老照片復刻出「龍瑛宗書房一隅」，仿製當年龍瑛宗書房內的家具所成的懷舊空間，讓人彷彿有時光倒流的錯覺，另外，文學館的庭院區也種有木瓜樹，呼應他的成名作《植有木瓜樹的小鎮》。

慢活小旅行活動預計於10月23日、11月27日、12月10日舉辦，上午10時至下午4時，3個場次，活動預約報名請上龍瑛宗文學館FB粉絲專頁查詢，歡迎大家一起體驗特別的慢活小旅行。