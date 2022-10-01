九合一大選進入倒數，民進黨台中市長參選人蔡其昌勤跑競選行程，首站來到霧峰德泰街。蔡其昌1日上午參加台中第13選區市議員參選人張芬郁競總成立大會，會前蔡其昌接受媒體聯訪，直指「假街訪」影片，競選總部無相關委託，若指控他出資就是抹黑。

日前台北市議員徐巧芯爆出，網路上流傳標記「DPP合作贊助」的假街訪影片，質疑蔡其昌競選團隊出資攻擊政敵；國民黨文傳會主委洪孟楷也於1日上午舉行記者會，質疑網路街訪影片「風向台灣－特別計劃」中，許多受訪的台中民眾是民進黨議員助理，甚至有里長參選人；影片右下角有「DPP合作贊助」字樣，直批是假街訪、真抹黑。

1日上午台中市長盧秀燕被媒體詢問，對於徐巧芯抓包街訪影片的看法，盧秀燕表示，選舉希望是君子之爭，給孩子建立良好的民主示範；蔡其昌回應，相當同意盧秀燕的看法，既然選舉是君子之爭，民主的選舉應要站出來辯論，把政見攤在陽光下。

蔡其昌也表示，關於街訪影片，他已跟競總確認過，競總對雅虎沒有任何委託案，若指控他出錢、出資，就是抹黑，要負相關法律責任；更指出，影片中的受訪者同時也是台中市民，無論受訪者是否有議員助理或其他身分，重點在受訪者講得對不對，若受訪者身分需要被揭露，他也相當贊成。

蔡其昌表示，他覺得受訪者講的很好，盧秀燕做市長這四年，空氣沒改善、重大建設也停擺，受訪者講出心聲也沒有說謊、造假。關鍵還是要回到盧秀燕是不是認真的市長，根據天下雜誌、遠見雜誌調查，盧秀燕都是敬陪末座，所以她真的做的不好。