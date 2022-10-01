78歲郭姓老翁今年4月在北市延平北路巷弄內，發現陳駕駛的自小客車經過，竟然伸手觸摸對方車輛，再以「被撞到」為由，向陳索討500元和解費用，陳起疑認為郭在「碰瓷」，堅持報警處理，士林地檢署日前偵結，發現老翁不是第一次用這種方式索討財物，依詐欺罪起訴。

起訴指出，郭姓老翁常在士林區延平北路住家旁閒晃，今年4月底時，他發現陳男開車經過小巷，當時車速不快，郭在車經過一半時，伸出右手觸摸車子，接著就出聲要陳停車，表示自己的手被他撞到，要求500元醫藥費私了。

但陳姓駕駛認為距離夠寬，他並沒有撞到老翁，且有瞥見對方手部動作怪怪的，拒絕付錢並報警處理，警方到場後調閱監視器，發現老翁一看到陳的車子，便刻意靠近並伸手觸摸，造成「碰撞」，檢警另查出在此案發生前，老翁已用類似手法向其他車主要錢。

士林地檢署的前偵結，認為老翁以類似手法，刻意在小巷內碰觸車速不快的自小客，再誆稱受傷訛詐錢財，依刑法第339條第1項詐欺取財罪起訴。