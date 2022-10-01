年底選戰進入倒數56天，民進黨南投縣長參選人蔡培慧今(1)日在臉書感性表示，一群平均年齡35歲的青年們，與她並肩作戰 ，就是要找回南投的榮耀！她說只要不要變得忘了怎麼替自己發聲、怎麼勇敢說出不公不義的事實，就還有翻轉的機會！「南投要改變，青年站出來」。

蔡培慧在臉書貼出與競選團隊的背影合照，並寫道這一群平均年齡35歲的青年們，在距離11/26投票日的剩下56天，繼續與她並肩作戰，就是要找回南投的榮耀！蔡培慧說她非常感謝每一個支持她的人，包括活動的志工、義交、清潔人員等等等，以及在網路上默默按讚、默默關注她的南投人。

蔡培慧指出，也許有些事，有些聲音想說 ，但在南投長久以來的氛圍與結構下難以啟齒。她認為，只要不要被這樣的氛圍，逐漸變得忘了怎麼替自己發聲、怎麼勇敢說出不公不義的事實，就還有翻轉的機會！「南投要改變，青年站出來！一起成為讓南投前進的動力！加油」。