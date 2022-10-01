沈慧虹（左）力薦楊玲宜未來將是北區人的靠山。（陳育賢攝）

民進黨新竹市議員參選人楊玲宜1日成立競選總部，除了立委柯建銘、市長參選人沈慧虹站台之外，身為「前老闆」的前市長林智堅更是全程力挺昔日部屬，林智堅說，沒有楊玲宜，就沒有過去8年新竹的幸福政績。

林智堅今天為昔日的市長室祕書楊玲宜站台，他說，過去他擔任5年議員、7年市長期間，楊玲宜在崗位上盡心盡力，「沒有楊玲宜，就沒有機會成就新竹經驗、幸福政績」，他強調楊玲宜有經驗、有使命感，更重要的是有正義感，「超正派」就是楊玲宜最大個人特質，也是政治工作人物必備特質。

林智堅指出，這次選舉是價值的關鍵一戰，過去團隊改變新竹，新竹人越來越有光榮感，他強調，選舉應該是要凸顯參選人的優點、端出政策，這次選舉卻有參選人製造仇恨，企圖透過網軍謾罵讓選舉失焦。

他說，近期有位新竹媽媽在臉書肯定新竹的改變，寫出新竹政績，卻被對手網軍鋪天蓋地的攻擊，讓這位媽媽心生恐懼，被迫關閉臉。他強調，台灣是民主自由國家，人民有言論自由，透過網軍讓任何人噤聲、禁止不同聲音，不是應該追求的價值，因此這次選舉是價值的關鍵一戰，大家更要支持「超正派」楊玲宜和不斷端出政策牛肉、真正會做事的市長參選人沈慧虹。

林智堅同時表示，最近遇到許多鄉親，對他疼惜不捨或加油打氣，希望鄉親把這些情緒轉化成「支持沈慧虹和楊玲宜的力量」，支持新竹團隊，延續新竹的幸福政績。

柯建銘則表示，今日聽到楊玲宜與海岸乾杯一起合唱「永遠不回頭」，象徵對政治熱情永不回頭，他在台下幾乎感動落淚，因為他認為政治人物的使命感很重要，當初楊玲宜被徵詢參選意願時，楊是義無反顧地說「我來承擔！我對這個城市有超高的熱情與熱心」。

柯建銘話鋒一轉，也大酸民眾黨高虹安，他說，楊玲宜選擇「超正派」做為標語，是這次新竹選舉先知者，對比高虹安的高傲虛假、裝神弄鬼、逃避說謊，新竹隊的DNA就是認真誠懇，新竹應該交給正派者來帶領，城市進步不是靠網軍。

他也問現場群眾難道「大家要支持沒有專業、做生意的林耕仁，或高傲虛假對城市沒有感情貢獻的高虹安」？

沈慧虹指出，楊玲宜不但正派、有專業，過去擔任幕僚追蹤上百件案子，展現細心與執行力，未來楊玲宜與市議員劉康彥將成為北區人靠山，新竹隊要共同推動台大醫院湳雅院區、大湳雅公園、親子館、台68武陵匝道直通竹北等重大建設。

沈慧虹今天也首度當面向林智堅宣示「我會超越你」，獲得在場鄉親熱烈掌聲，沈慧虹說，她要讓新竹市更幸福，靠著熱情往前衝。

楊玲宜表示，她一定要為新竹做更多事，她27歲來到新竹，12年來從基層助理到辦公室副主任，新竹已經成為她的家，更是她最熱愛的城市，2014年林智堅參選市長一戰她全程參與，從無人看好到最後勝選，就像當時的林智堅一樣，「做對的事情、守護家鄉」也是她永遠不變的信念。

今日的競選總部成立大會，有包括市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、曾資程、鄭美娟、施乃如，以及議員參選人林盈徹、劉彥伶都到場支持。