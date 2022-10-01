（謝國樑提供）

（謝國樑提供）

（謝國樑提供）

國民黨基隆市長候選人謝國樑表示，這一整個禮拜民進黨從中央到地方的民意代表們不斷對於金星公司提出很多的質疑，做了很多不客觀的假設，然後就栽了很多「莫須有」的罪名在他身上。

謝國樑認為，這些都是相當嚴重的刑事犯罪指控，卻又遲遲不願意去按鈴申告讓檢察官介入來調查。謝國樑認為這些民代其實非常的沒有擔當，也讓他理解到他們背後的動機並非是要釐清事實的真相，而是想藉此抹黑及毀壞他的形象，試圖影響今年年底的選舉結果。

謝國樑說明，民進黨指鹿為馬的指控，讓他感覺到非常委屈！真的是被冤枉了！這個事件所有的借款、單據還有銀行記錄都是存在的，通通都有這些記錄，只不過這已經是多年以前的往事，資料整理上會需要一些時間。

為了要捍衛自己的清白，謝國樑調，將會對這些惡意栽贓的人提出能夠勝訴的法律訴訟。未來到了法院，就會把這些資料提供給法官，相信司法就能夠守住公平正義的最後一道防線，還給他一個公道！屆時也會把這些資料一併公開，讓社會及媒體了解到這些資料都是存在的。

可能很多朋友會想問，為什麼不在現在就把證據提出來？謝國樑認為，相信即便現在提出相關的證據，民進黨繼續攻擊抹黑的行徑也不會就此結束！就如同他們一開始是質疑金星為什麼可以借出這個金額？當提出說明反駁他們後，民進黨又提出其他的問題；當我們請他們如果覺得有不法就去提告，但是他們卻遲遲不願意去提告！這就顯示民進黨根本不在意事情的真相！「攻擊」才是他們唯一的目標。

謝國樑直言，現在只有一個方法，就是讓司法來釐清真相，讓司法來還給國樑一個公道！或許，這個公平正義會來得比較晚，也不見得在選舉前能夠有個結果。但是，不能讓這些一天到晚造謠抹黑的人覺得他們可以不用負上任何責任，逍遙於法律之外，也不能讓這種潑髒水的行為變本加厲！

另外，謝國樑提到，因為作業時間的關係，對民進黨張之豪議員提出違反選罷法的刑事告訴將延至下週一。我們會提供一個對照表讓大家知道，張之豪議員所說的公司數量根本與事實不符，謝國樑稱他也完全不是這些公司的負責人！他的家族成員有很多位都在經營自己的事業，他們有自己的公司也是非常合理的一件事，跟國樑個人一點關係都沒有。

謝國樑指出，張之豪議員的這個事件，只是眾多民進黨抹黑造謠與不實指控的其中一件事，就如同日前蔡適應委員博士論文被踢爆涉嫌抄襲後，馬上有一位民進黨的人士抹黑謝國樑的論文也抄襲，不過當我們提出證據反駁之後，這位烏龍指控的民進黨人士就銷聲匿跡，不敢對國樑提出檢舉。

謝國樑強調，比起選舉的結果，正義跟真相可能更重要，為了要導正民進黨的惡劣行徑，為了要讓民進黨為自己的言行付出代價，未來我們將會一一的對這些造謠抹黑的民進黨人士提告，讓正義得以彰顯。