「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展，產學合作推廣優質文蛤。（張朝欣攝）

雲林區漁會與台塑企業共同行銷雲林優質文蛤，1日在雲林縣四湖鄉舉辦「雲林特色文蛤節暨台塑農漁輔導」成果展，共有120名養殖漁民報名文蛤評鑑比賽，現場還有高雄科技大學、朝陽科技大學的學者專家與漁民互動，台塑企業表示希望透過扶植產業永續經營的方式，與地方共存共榮。

雲林特色文蛤節成果展於四湖鄉箔子寮漁產品直銷中心登場，由雲林區漁會理事長王溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等人共同主持，雲林副縣長謝淑亞、台塑企業總管理處協理洪宗益、麥寮管理部協理蔡建樑等人到場參與，呼籲大家多購買雲林優質文蛤，幫助漁民提高收益。

林傳育表示，雲林文蛤養殖面積超過3300公頃，年產量達3萬1000公噸，占全台6成以上，是台灣文蛤最重要的產地，由於氣候遽變讓文蛤養殖的挑戰更為困難，經台塑延聘高雄科技大學、朝陽科技大學專家學者組成農漁輔導團隊，提供科學化養殖技術，這幾年已經有顯著成效，不僅育成期縮短，品質也逐年提升。

林傳育說，雲林區漁會透過評鑑及技術輔導，提升漁民的養殖技術，1日的文蛤評鑑比賽，由評審委員在現場試吃清蒸文蛤，針對文蛤大小、均勻度、外觀形狀、肥滿度、文蛤熟食質地與口感進行評分，希望透過文蛤比賽讓漁民獲得肯定，也讓消費者能夠吃到品質優良的文蛤。

文蛤比賽最後由林裕凱拿下特優獎，榮獲「文蛤王」殊榮，另選出頭等獎、優等獎數名。文蛤養殖漁民指出，面對日益嚴重的極端氣候，天氣愈來愈不穩定，科學化養殖是未來趨勢，這方面學者專家組成的輔導團隊，給予大家很多的協助。