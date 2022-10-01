流感疫苗開打，台中市衛生局長曾梓展（左）與中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬（右）等人視察，呼籲踴躍施打。（陳淑芬攝）

流感疫苗開打，台中市衛生局長曾梓展（右）帶頭施打，呼籲民眾踴躍施打。（陳淑芬攝）

流感疫苗今天開打，台中市衛生局長曾梓展與中區傳染病防治醫療網指揮官黃高彬等人視察，呼籲民眾踴躍施打。曾梓展現場帶頭施打，他說，中市今年採購76萬2550劑四價流感疫苗；黃高彬則分析，從國外經驗，流感疫苗施打率越高，新冠疫情相對低，流感重症約9成都沒打疫苗，新冠及流感疫苗可同時接種。

台中市今年度已採購76萬2550劑四價流感疫苗，其中，2萬劑提供全市高中職以下的教職員和學生在學校施打，另外，並編列預算照顧弱勢族群，由30家衛生所提供設籍中市的低收、中低收入戶家庭成員施打。

黃高彬表示，台灣的新冠肺炎疫情逐漸下降，但仍處高原期，從國外經驗來看，高原期持續幾周後會趨緩，台灣與國外不一樣的就是戴口罩的遵從性高，會漸次感染，對社會衝擊較小。

黃高彬說，流感疫苗非常安全，已施打30、40年之久，安全性及有效性都相當好、副作用非常低。從世界流行病學發現，流感疫苗打得很好的國家，新冠疫情就不會太嚴重，且流感重症約有9成都沒打疫苗。

黃高彬表示，新冠疫苗絕大部分都是mRNA疫苗、流感疫苗則是次蛋白疫苗，可同時打。國外去年就同步施打，台灣經1年研究確定可區分出副作用，政府深思熟慮後今年宣布可同時施打，民眾不用擔心。

曾样展表示，10月13日防疫國境將大開，流感等各類病毒都有可能進台灣，除了維持防疫、把口罩戴好，提升城市保護力就是要把疫苗打好，也可避免重症或死亡個案，並呼籲符合施打公費流感疫苗民眾，不要放棄權益。

111年公費流感疫苗分二階段接種，第一階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、醫事及衛生防疫人員、安養、孕婦、6個月內嬰兒之父母、滿6個月至國小入學前幼兒、國小至高中職、五專學生、罕見疾病及重大傷病者、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

第二階段為11月1日起，開放50歲至64歲無高風險慢性病成人接種。