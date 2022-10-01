針對林秉樞施暴案新北地方法院一審宣判2年10個月徒刑，被施暴的立委高嘉瑜在記者會中表示判刑太輕，被告沒有得到應有懲罰，會請檢察官上訴。（姚志平攝）

林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照，新北地院一審依傷害等13罪判處林秉樞2年10月徒刑，由於僅傷害罪8個月不可易科罰金，讓高嘉瑜認為判決過輕，一定上訴。有媒體報導，律師認為新北地院對於林秉樞這種沒有前科的初犯，判2年10個月刑期已經算重。高嘉瑜辦公室1日發表聲明強調，林秉樞並非初犯，對單親媽媽等有犯行、有前科，已要求媒體更正。

檢方過去依妨害祕密、偽造文書等8罪起訴林秉樞，全案經9個月審理，新北地院30日下午宣判一審結果，依傷害等13罪判處林秉樞2年10月徒刑，其中僅傷害罪8個月不可易科罰金，檢方求刑最重的「私行拘禁」則認定不成立，全案可上訴。

《自由時報》報導，曾任檢察官與法官的律師呂俊杰認為，新北地院對林秉樞這種沒有前科的初犯，判2年10個月刑期不算輕，甚至算重。對此，高嘉瑜辦公室指出，林秉樞並非初犯，曾對單親媽媽等人有犯行、有前科，媒體報導錯誤、出現不實，辦公室已要求更正。