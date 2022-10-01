桃園市長參選人鄭寶清1日公布競選桃園市長主題曲「睛點桃園」，鄭寶清強調，自己懷有對鄉土熱情與關愛，是正港的桃園人，也是正港的民主鬥士。他勇敢站出來為台灣的民主、自由、⼈權、法治，用盡他所有的力量，來守護台灣這個寶地，來打造民主的桃花源！

鄭寶清說，打拚一輩子的台灣民主化火苗，好像幾乎面臨快要熄燈了的黯淡無光。眼看著民進黨清廉、勤政、愛鄉土的政治初衷漸漸的消失不見，他所引以為傲、為榮的創黨精神也幾近磨滅殆盡，彷彿他的人生再也沒有未來，台灣人的命運就快要走到了盡頭！他必須承擔一切的苦難與折磨，勇敢站出來為台灣的民主、自由、⼈權、法治，用盡他所有的力量，來守護台灣這個寶地，來打造民主的桃花源！

鄭寶清表示，因為這樣的理念、執著，只能義無反顧往前衝，他更要為他所熱愛的桃園奉獻最後的一點點心力，大家作夥來，把公平正義留下來！鄭寶清強調，敬老津貼萬元起跳、營養午餐免費共享、購屋頭款政府來扛，就是他說到做到的政治承諾與理想！

鄭寶清又說，創新經濟，桃園起飛，創造領航台灣的產業發展動能，是讓窮人過好日子的祕方，不會只是空想，更不會是鄭寶清這位「在地、在行、在心」的城市CEO無法做的到的政治口號。

鄭寶清說，相信鄭寶清「點鹽成金」的台鹽經營實證成功經驗，一定可以看到他把桃園治理翻轉成功！認同鄭寶清這位正港的城市CEO，「睛點桃園」的大未來必定能一起看見！

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=b3YDEnWc61c