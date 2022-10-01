知名女主持人楊月娥父親逝世24年，沒想到癱瘓臥床的母親在7月病逝，讓她難過表示：「我真的沒有媽媽了」，稍早在臉書曬出掩面哭泣的照片，原來是別人不經意提起：「你沒有爸媽了」，導致她情緒徹底崩潰，直接在車內放聲大哭。

楊月娥表示麵包店老闆娘看到她時，講了一句：「我知道妳不用買了，媽媽不在，妹妹（看護）也出去了」，立刻讓她悲從中來，眼淚完全止不住，接著又提到逝世24年的父親，更讓她情緒潰堤，一路爆哭，雖然知道自己已成年非兒童，但是別人無心的一句「你沒有爸媽了」，仍讓自己哭到無法自拔，甚至坐進車內嚎啕大哭。

楊月娥在車內爆哭，宣洩完悲傷情緒後，仍惦記著女兒要上班，必須得趕快回家做菜，回想起母親活著時也是跟她一樣惦記小孩的三餐，讓她不忘跟在天上的母親喊話：「阿母放心哦！我會把家人照顧的好好的」，短短一句話讓人為之鼻酸。

網友見狀紛紛留言慰問：「父母親的離去，永遠都是我們心中的痛」、「哭完了，擦乾眼淚日子還是要過。一切都會好轉的」、「能牽父母的手是我們最暖心的感覺」、「對爸媽的思念留在心中..活在當下好好珍惜身邊家人」、「我也有過這樣的觸景傷情⋯但時間能治療悲傷」、「哭出來，心裡會好受一點，傷總有一天會淡去」。