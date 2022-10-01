消防人員趕赴現場撲滅火勢，整輛車燒到面目全非。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

國道一號中壢段南向64公里處，今日下午有一輛小客車起火燃燒，整輛車燒成火球，駕駛聞到燒焦味又發現冒煙，與家人及時逃生，消防人員到場後花10分鐘撲滅火勢，此事故未影響主線車道車流，詳細起火原因仍待進一步釐清。

國道警指出，今日下午2時43分獲報，國一中壢段南向64公里路側一輛小客車起火燃燒。經瞭解該車為48歲王姓男駕駛載著家人，行駛中突然聞到燒焦味，停靠路側後發現車輛冒煙，隨即起火燃燒，趕緊打電話報案。

桃消防獲報後，派出4車10人趕抵現場，發現整輛車火勢不小，約10分鐘後撲滅火勢，全車燒毀剩骨架、燃燒面積約3平方公尺，所幸駕駛與乘客及時逃生無人傷亡。

警方表示，此事故未影響主線車道車流，當下立即通報警廣與交控中心，提醒用路人注意路況，詳細起火原因仍待進一步鑑識釐清。警方呼籲，用路人上路前應確實檢查車輛，避免因機件老舊造成行車危險。