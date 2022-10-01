因疫情停辦1年的新竹市「向海致敬─秋季淨灘活動」1日一大清早登場，今天有近千人參加，1個上午共清理約3噸垃圾及0.8公噸資源物，眾心齊力維護海岸環境。（陳育賢攝）

因疫情停辦1年的「向海致敬─秋季淨灘活動」1日一大清早登場，今年報名參與的團體相當踴躍，計有環保義工等14個企業、團體近千人參加，大夥在17公里海岸3處地點串聯淨灘，1個上午共清理約3噸垃圾及0.8公噸資源物，眾心齊力維護海岸環境，打造永續環保家園。

副市長李世珍表示，行政院繼2019年提出「向山致敬」後，進一步於2020年推出「向海致敬」政策，鼓勵國人「知海、近海、進海、淨海」，確保海洋永續發展，讓台灣因海而無限遠大。

此項活動去年因疫情停辦，今年度淨灘地點於17公里海岸的幸福沙灣開始往南延伸，共計3處淨灘點，邀請企業、團體及民眾近千人同步淨灘，減少海洋生物誤食垃圾的機會，確保海洋生物多樣性及防止海洋環境遭受汙染，共同守護海洋環境。

環保局表示，淨灘活動全程錄影紀錄，後續將製作成宣導影片，加深加廣宣導海岸環境維護議題，提醒民眾重視海洋環境維護就要立即透過減塑、資源回收等實際行動，減少垃圾進入海洋，讓海洋資源能夠永續發展，同步落實全民綠生活及聯合國永續發展目標SDG14永續海洋。

環保局指出，「向海致敬」是針對竹市17公里海岸作地毯式巡檢，每周派員巡查海岸3次以上，以「即查即清」方式，讓海岸保持乾淨狀態。

巡查地點包含頭前溪左岸出海口、新竹漁港、海濱外海、幸福沙灣、看海公園、海天一線、港北風景區、港南運河、金城湖賞鳥區、掩埋場、水資源回收中心、香山溼地、風情海岸、海山漁港、鹽水外海、南港賞鳥區及南港外海等17處，2020年至今年8月底，共計清理海岸廢棄物約275公噸。

參與淨灘活動多年的志工表示，往常淨灘多為漂流木、粗繩索、破損漁具漁網、保麗龍等大型垃圾，這次淨灘幾乎沒看到，大多都是寶特瓶、免洗餐具、塑膠瓶等人為活動產生的垃圾為主，還有參雜因疫情產生的一些口罩，而且過去淨灘常遇到垃圾深埋沙坑的情況，今天明顯減少許多，表示海岸有常常在清理。