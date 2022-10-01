桃園市長參選人鄭寶清宣布參選後，提出包括敬老津貼萬元起跳、營養午餐免費共享以及購屋頭款政府來扛的政見。他今(1)日在臉書強調，相信他「點鹽成金」的台鹽經營實證成功經驗，一定可以把桃園治理翻轉成功！

鄭寶清今日在臉書指出，眼看著民進黨清廉、勤政、愛鄉土的政治初衷漸漸的消失不見，他所引以為傲、為榮的創黨精神也幾近磨滅殆盡，彷彿他的人生再也沒有未來，台灣人的命運就快要走到了盡頭！鄭寶清說他必須承擔一切的苦難與折磨，勇敢站出來為台灣的民主、自由、人權、法治，用盡他所有的力量，來守護台灣這個寶地，來打造民主的桃花源！就是因為這樣的理念，就是因為這樣的執著，他只能義無反顧往前衝，他更要為他所熱愛的桃園奉獻最後的一點點心力，大家作夥來，把公平正義留下來！

鄭寶清提及敬老津貼萬元起跳、營養午餐免費共享以及購屋頭款政府來扛，就是他說到做到的政治承諾與理想！他直言，創新經濟，桃園起飛，創造領航台灣的產業發展動能，是讓窮人過好日子的祕方，不會只是空想，更不會是他這位「在地、在行、在心」的城市CEO無法做的到的政治口號。

鄭寶清表示，相信他「點鹽成金」的台鹽經營實證成功經驗，一定可以把桃園治理翻轉成功！認同他這位正港的城市CEO，「睛點桃園」的大未來，必定能一起看見！鄭寶清最後強調，「支持鄭寶清，『人來、錢多、桃園好生活』，力挺鄭寶清，『生活棒、錢包胖、桃園新希望』！」