新北市1名無照的16歲周姓少女，於昨（30）日上午10時許行經北宜路公路，過彎時不慎自撞打滑到對向車道，遭水泥車輾過身亡；警方偵訊後依過失致死罪將其男友、車主及水泥車司機送辦。

16歲周姓女子當時騎著跟男友借來的機車因不明原因打滑自摔至對向車道，遭一輛混凝土攪拌車迎面撞上。（警方提供／李奇叡新北傳真）

周女當時被撞上後，還被貨車輾過，傷勢嚴重，消防人員查看時已無生命跡象。（警方提供／李奇叡新北傳真）

周姓少女於事發前在IG發布限時動態，表示30日想要借一輛機車去跑山，並指定車款稱當天晚上就能還車，下一則動態則貼出一張自拍照表示，已經借到機車了，她會騎魅力（Many）上山練習「卡普」（機車過彎時傾角壓車）。

後來周女在烏來公車總站、石碇小格頭打卡拍照，「於是我來了，魅力有夠難騎，有在飄，想練卡普都難，我還是乖乖散步好了」；此外周女也曝光與友人的對話，友人開玩笑說「記得上山到坪林都走對象（對向）就好了」，周女則回說「超好笑又夠屁，我會先被撞死」，沒想到竟一語成讖。

警方調查，周女當時在過彎時打滑自摔，在對向車道被水泥車撞上並輾過，傷勢嚴重，地面留下大攤血跡，警消到場時已無生命跡象，送醫宣告不治；警方通知周女的男友（22歲）與張姓車主（19歲）到案說明，偵訊後先針張男開罰6千至1萬2千元，再依過失致死罪將兩人及水泥車司機送辦。

水泥車司機（50歲）則表示，每次經過北宜都要很小心閃躲這些小車，沒想到還是出事，少女突然摔過來，他根本來不及反應。