外埔區昨晚發生黃男一家三口直撞迴轉小貨車，造成黃男3歲的女兒腦震盪、妻子顱內出血，肇事原因？正警方釐清調查中。（民眾提供）

台中市36歲的游姓男子，昨天傍晚5時許，駕駛自小貨車沿外埔區三環路東往西方向行駛，行經外埔區三環路與甲后路五段迴轉，與31歲騎機車的黃男，後載33歲的黃妻與3歲的女童發生碰撞。警方指出，黃男一家三口瞬間慘摔在地，經送醫黃男與女童輕微腦震盪、身體多處擦傷，黃妻骨折、顱內出血；全案正由警方進一步調查釐清肇事原因中。

警方指出，這起意外發生在昨天傍晚5時38分，於外埔區三環路與甲后路五段，警方獲報調查發現，36歲游男駕駛小貨車於外埔區三環路口處迴轉；31歲的黃男騎機車載黃妻與3歲女童，沿三環路直行；不知何故雙方發生碰撞，造成黃男一家三口慘摔在地，路面血跡斑斑。

警方表示，雙方駕駛均無酒駕，初步研判，疑因小貨車未依規定讓車，機車未注意車前狀態超載；這起車禍事故造成黃男、3歲女童輕微腦震盪及多處擦挫傷、乘客黃妻骨折及顱內出血，救護車送大甲光田醫院治療，目前住院觀察；全案正由警方進一步調查釐清肇事原因中。