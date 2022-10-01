國內基因定序領導大廠基米(4195)董事會決議通過辦理現金增資發行普通股800萬股，每股面額10元，暫訂每股發行價格18.8元，預計募集資金1.5億元。本次現增將引進策略性投資人。

近年基米積極藉由技術與設備升級將營運觸角從科學研究領域，擴大提升至臨床應用，今年第一季完成台灣首座PIC/S GMP等級核酸合成廠的建置後，成功開發出佐劑產品，並展開異業合作跨足核酸藥物市場，目前取得初步成效。

基米總經理江俊奇指出，GMP核酸廠已開始試單生產，且客戶詢問度熱烈，目前正申請ISO 9001品質管理系統認證與ISO 13485醫療器材品質管理系統認證，待取得認證後即可正式量產，屆時不僅可滿足整個醫療行業的客戶與監管要求，更有助基米進一步掌握在核酸產業原料，包括探針、佐劑、多?等，涵蓋醫材與藥物的自主供應能力，朝成為全方位CDMO（委託開發暨製造服務）目標前進。

受惠科研服務市場需求回溫，基米的8月合併營收達3,694萬元，改寫歷史同期新高，年增14.4%，前8月合併營收為2.76億元，創下同期次高記錄。

基米表示，除優化GMP核酸廠製程與擴增產線外，公司還有多項業務發展同步進行，希望透過本次的現金增資加速落實，包括與Illumina共同推動伴隨診斷產品「TSO 500」的癌症基因體外診斷市場，以及引進全台第一座Olink蛋白質體高通量檢測儀，最多可同時檢測3,072個蛋白質表現，該平台已開始測試運行，預計將帶來營收貢獻。公司樂觀看待今年營運維持成長，明年有機會再優於今年。