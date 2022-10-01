台東縣長饒慶鈴今（1）日在臉書表示，睽違8年，終於等到 「2022江賢二個展」，從9/24開始到11/27，在台東美術館和大家見面。饒慶鈴說，這幾年我們努力推動「藝術下鄉」，打造無牆美術館，讓民眾看見整個大台東都可以是藝術園區。

󠀠饒慶鈴在臉書引述江賢二的想法，「台東給了我第二個創作生命。我不能想像如果沒有搬來台東，我會是什麼樣子。」󠀠饒慶鈴說，台東的大山大海給予藝術家無限的創作能量，也讓江賢二老師 在2008年選擇定居台東，繼2014年「從巴黎左岸到台東比西里岸個展」之後，這次「2022江賢二個展 」展出這2年的最新創作，以及生涯不同時期的代表作品。

策展人紀嘉華表示，江老師的作品充分反應了時代的面貌 這次個展也錄製了江賢二自述生命歷程的訪談，並邀請漫畫家韋蘺若明描繪江賢二的人生故事，希望能讓民眾更輕易走進江賢二的創作世界。

󠀠饒慶鈴強調，這幾年我們努力推動藝術下鄉，打造無牆美術館，讓民眾看見整個大台東都可以是藝術園區。很高興在這次天下雜誌縣市首長施政滿意度暨幸福城市調查 「台東獲選藝文王」藝文表現全台第一 遠見雜誌縣市總體競爭力調查，教育文化指標全台第二 。

饒慶鈴感謝江賢二老師將台東的美昇華永留歷史的藝術作品，歡迎民眾前往參觀，感受台東來自遼闊山海的藝文能量。