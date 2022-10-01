周五（30 日）特斯拉AI日，執行長馬斯克亮相外界矚目的人形機器人Optimus，不同於其他人形機器人沒有「大腦」，Optimus功能相當強大，可以做出蹲下、拿箱子，甚至澆花等，與人類行為接近的動作。馬斯克期待Optimus產量可達到數百萬台，成本壓低不到2萬美元，比生產一輛汽車還便宜。

綜合外媒報導，現場發表影片，人形機器人Optimus走上舞台後，向現場來賓揮手問候。特斯拉也在發表會上展示Optimus完成其他任務的影片，包括拿起箱子、澆花和移動鋼條等，還能在特斯拉工廠內工作，並能夠記憶行走的路徑。

Optimus配備2.3kWh電池組，體重73kg，靜坐時能耗100w，慢走時能耗500w，整個身體的自由度超過200多個，其仿生手指非常靈活，擁有27個自由度，且能夠自然行走。

Optimus應用大量特斯拉汽車的開發邏輯，例如減少零組件數量及複雜程度，將傳感器、充電管理、融合計算等匯集到軀幹電池組中完成；據汽車撞擊試驗，模擬機器人摔倒場景並保護機器人大腦，即中央計算平台。

馬斯克強調，特斯拉的目標是生產出「有用的機器人」，希望Optimus能幫助更多人，提高工作效率。特斯拉將大規模量產並降低成本，未來產量可望達到數百萬台，估成本不到 2 萬美元，遠低於生產一輛汽車的成本。在3到5年間，人們就可以擁有一台。

馬斯克設想中，Optimus可以跳舞、踢足球，為提高工作效率，甚至可以不止有兩隻手。初期Optimus將先在特斯拉工廠中進行測試和應用。