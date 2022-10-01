民進黨台北市長候選人陳時中9月25日參加，由亞太青年協會和台大政治系系學會共同主辦的「與市長有約」講座，當陳與學生們打招呼喊「大家好，大家午安」，現場卻一片安靜相當尷尬。國民黨台北市議員候選人高揚凱指出，造成這個結果背後有二大原因，第一是陳團隊招數如低成本的肥皂鬧劇，第二是台灣學生本就擁有極高的自主性。

高揚凱昨（1）日在臉書發文表示，他看完陳時中台大演講的尷尬畫面，只想提出兩點看法：第一點是，陳時中的團隊知其弱點是跟對手相比，顯得嚴肅又老派，所以不斷給陳提出破壞人設的怪招，陳也不假思索的任人擺布，例如上GAY吧、廁所偷窺、打套招格鬥等，項目之雜，彷彿就像是低成本的肥皂鬧劇。

高揚凱強調，以上所有的安排，斧鑿的痕跡都太過明顯、太過不自然、太過硬套走過場，任何一個熟稔網路公關的人，恐怕都會對這樣子大砸預算毫無規劃的行銷策略，感到不解而搖頭。

至於第二點，高揚凱指出，台灣的學生本來就擁有極高的自主性，台灣這幾年來的防疫亂象、指揮中心的顢頇專制，陳時中的幹話連篇、推卸責任，無數個因為政策錯亂、疫苗沒有準時到位，為此喪失性命的台灣百姓及其家庭，這些民怨是箝制媒體、豢養網軍的民進黨，所看不見的真實聲音。時下的年輕學子早已離開臉書，在不同的社群軟體之間轉換，獲取資訊的方式多元，分析各種訊息的能力更是頂尖，又怎會認同像陳這樣的政客？