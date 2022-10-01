莫德納次世代雙價疫苗接種狀況踴躍，桃園衛生局規畫從3日起再開18處社區接種站。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市長者踴躍接種莫德納次世代雙價疫苗，考量第2階段符合接種資格民眾人數眾多，為此衛生局規畫從3日起，採分齡分眾方式，共分為3天，服務時間為每日上午8時至12時、下午1時至4時，開設18處莫德納次世代疫苗社區追加劑接種站。

衛生局指出，3日（周一）可供60至64歲民眾接種、4日（周二）可供55至59歲民眾接種、8日（周六）可供50至54歲民眾接種，提醒符合第2階段追加接種莫德納次世代雙價疫苗者，只要與最後1劑基礎劑、基礎追加劑或前1劑追加劑間隔至少12周則可儘速前往接種。

衛生局長王文彥表示，隨防疫政策鬆綁及邊境解封，中央疫情指揮中心的次世代疫苗陸續到位，施打疫苗是最有效預防疾病的方法，也可降低感染後重症及死亡的風險，包括第1階段的65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，接下來第2階段的第1類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，都可儘早接種。

王文彥說，桃園1日新增4705例本土個案，其中65歲以上個案占9.08％、18歲以下個案則占19.15％，目前桃園市居家照護共3萬2196人在案，照護案件累計73萬6696人，已完成73萬2196人，累計完成率約99.4％。桃園專責ICU開設40床、收治32人、空床數8床；專責病房539床，收治267人，空床數272床，收治比率約49.5％，醫療能量充足。