高雄市孕婦產檢交通乘車券自10月1日起發放，準媽媽陳小姐到市立聯合醫院產檢，領取到1本交通乘車券，她表示，之前產檢為了胎兒的安全，都要家人請假開車接送，但有時無法配合。如今可以用此券搭乘計程車就醫，心裡踏實許多。

高市府照顧設籍在高雄市的孕婦，孕婦可以直接在產檢醫療院所領產檢交通乘車券，28趟次，每張面額180元，共5040元，由市府貼心照顧孕婦產檢交通安全。同時市府也加碼準公托育補助，共同守護高雄的孕婦和寶寶。

高雄市社會局說，市長陳其邁看到孕婦和爸媽在產檢交通上和育兒的需要，10月起全面擴大照顧準媽媽，在高市50家產檢醫療院所皆能領取交通乘車券，也可在社會局網站查詢，事先預約和社會局合作的計程車隊，就能安全順利抵達產檢醫療院所。

同時，社會局體恤育兒家長，再「加碼準公托育補助」，未滿3歲兒童設籍並在高雄送托準公共托育服務，且父或母一方設籍高雄市，即可領取加碼托育補助。送準公共托嬰中心每名每月加碼補助2000元、送準公共保母每名每月加碼補助1200元，減輕育兒家庭的負擔，鼓勵有需要的家長將0至3歲幼兒送托。