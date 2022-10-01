為了配合鐵路地下化工程，高市府去年完成中博高架橋拆除工程，但僅供站西路雙向通車，而站東路預計今年10月完工通車，高雄車站整體工程則規畫在2025年10月完成，高市府特別拍攝影片，以小女孩快速地堆疊積木比喻高市府團隊9天快速拆除中博高架橋的工程效率。

高市府拍攝的影片中，男童、女童疊疊樂比賽，正當男孩還在小心拿開其中一層積木時，女孩已經快速收拾完畢，高市府以女孩快速地堆疊積木並收拾完畢，比喻市府團隊9天快速拆除中博高架橋的工程效率，展現2年拚4年的決心，以最快時間完成高難度建設的施政績效。

影片最後也以中博高架拆除後，通車的順暢車流及建物快速建成的畫面，呈現高雄正在轉型、蛻變的狀態。高市府表示，團隊「2年拚4年，高雄動起來」的決心，全力衝刺各項市政建設，把握分分秒秒持續努力，兌現對市民的承諾與期待。

高市府指出，陪伴高雄市民走過17年的中博高架橋，拆除工期從2個月縮短為9天，大幅降低交通過渡期的不便，並如期如質完成鐵路地下化最後一哩路，車站周邊站東道路10月底通車在即，高雄車站將迎來新氣象。

高市府表示，中博高架橋拆除工程創下許多紀錄，除了高雄鐵路地下化工程中拆除時間最短、站西路施工期間提供最多車道（6車道）、民眾參與工程觀看人數達30萬人外，還有事前拜訪周邊6000餘戶，是睦鄰關懷最深入的鐵路地下化工程。