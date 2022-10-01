今年僅主辦「北北基桃眷遊嘉年華」的東道主新北市長侯友宜以及台北市長柯文哲出席，基隆以及桃園則派副市長代理參加。(黃敬文攝)

今年眷村文化由新北市召集台北市、桃園市、基隆市聯手舉辦「北北基桃眷遊嘉年華」，今(1)日齊聚新北市三重區空軍三重一村共同推廣眷村文化；今年主辦活動的東道主新北市長侯友宜表示，感恩過去創新未來，捍衛中華民國，保護台灣這塊土地，讓眷村文化永遠傳承下去。

台北市、新北市、基隆市以及桃園市自2019年起，便聯手推廣、保存眷村文化，歷年皆由北北基桃4市輪流主辦眷村文化節，今年則由新北市在三重區空軍一村舉辦；據了解，原先台北、新北市長以及桃園市長皆確定出席，但鄭文燦臨時變卦，改由副市長李憲明代表參加。

侯友宜表示，北北基桃地理位置相近，各自擁有不同眷村特色，很適合串連推眷村旅遊。尤其新北市空軍三重一村已經委外成功，可望攜手北市大稻埕貨櫃市集，發展觀光帶動區域發展，也可串連基隆、桃園馬祖新村推動眷村一日遊。

他說，新北市有94個眷村，9677個眷戶。空軍三重一村是北部唯一僅存的防砲陣地，在108年全區修復後，即用引進民間投資方式，加速空軍三重一村的發展；未來我們規劃將三重忠孝碼頭與台北市大稻埕串聯起來，引入新的能量和資源，用雙城雙榮的概念，創造一個大台北地區的文創新據點。

台北市長柯文哲表示，北北基桃首都生活圈有一個平台，專門在處理眷村文化的整體行銷，去年由新北市主辦，今年則輪到新北市主辦，這顯示大家對眷村文化保存的決心。

他說，台北市集中力量保存保留北投中心心村、蟾蜍山煥民新村、嘉禾新村以及四四南村等4個眷村，近年投入8億元經費在硬體設備改善，相較於硬體設備修復，口述文化、收集資料等無形資產反而比較難以保存，所以4大眷村的改善工程在年底都會陸續完工，但軟體部分則要持續精進；今年台北市眷村文化節10月7日至30日登場，有規劃包含走讀、影展等一系列活動，歡迎大家到四四南村參加。

新北市文化局長龔雅雯表示，北北基桃攜手行銷眷村文化節，今年由新北市主辦，特別聯合北北桃基四縣市眷村，推出「我是眷村旅遊規劃師」的線上遊戲，活動即日起至10月10日止，依據問與答的方式探索想探訪的眷村景點、眷村美食，任務完成後將獲得專屬的一日眷村旅遊地圖，提供實地參訪指引，還有機會抽中四市精心準備的眷村大禮包。

今年新北市配合疫後觀光商機，串聯各縣市的眷村文化節活動，以「北北基桃眷遊嘉年華」邀請四市首長官合體，各自端出自家眷村特色美食，私房景點旅遊，眷村好禮等，希望帶動觀光人潮，一起推廣眷村文化；今年活動以「新眷時代」為主題，將持續進行至雙十國慶當天。