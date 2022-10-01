閱讀好酷嘉年華活動安排有機器人攤位。（謝明俊攝）

苗栗國立聯合大學也在閱讀好酷嘉年華活動設立閱讀攤位。（謝明俊攝）

卓蘭鎮双連國小學生表演英文會話。（謝明俊攝）

科林公司總經理郭偉毅贈送英文得獎圖書1百冊給大湖鄉東興國小。（謝明俊攝）

科林公司總經理郭偉毅贈送英文得獎圖書給6所偏鄉中小學。（謝明俊攝）

苗栗縣連續3年獲得教育部整體閱讀力表現績優城市第1名，引起國家圖書館及捐助民間企業的注意，特別在1日上午將「閱讀好酷嘉年華活動」首次引進苗栗縣，並由科林科技公司捐助縣內6所偏鄉中小學，各1百冊英文得獎圖書。苗栗縣長徐耀昌特別感謝國圖及科林公司，讓偏鄉小朋友享有相同的閱讀資源。

今年3月間，教育部及國家圖書館公布「110年台灣閱讀風貌」苗栗縣榮獲整體閱讀力表現績優城市，「50萬以上人口組」的第1名，並已是蟬連三年獲獎，在教育部主持的閱讀磐石獎中，苗栗縣獲獎學校、團體及個人，排名全國第6名。三灣鄉圖書館更是連續第7年榮獲全國借閱率冠軍殊榮，再再顯示苗栗縣長徐耀昌非常重視縣內閱讀風氣的培養及維持。

來自新竹的科林研發公司與國家圖書館合作「閱讀好酷嘉年華及送書到學校活動」今年邁入第4年，並且是首次安排來到苗栗縣舉辦嘉年華活動，同時科林公司並捐贈苗栗縣偏鄉中小學共6所英文得獎圖書各1百冊，包括了卓蘭鎮双連國小、大湖鄉東興國小、大湖鄉新開國小、通霄鎮烏眉國中、造橋國中及公館國中等。科林公司總經理郭偉毅並親自到場贈書給6所中小學校長。

閱讀好酷嘉年華利用縣府文觀局前廣場舉行，安排的活動攤位多達21個，包括了STEAM教育元素，讓大小朋友體驗並學習「科學、科技、工程、藝術、數學」等五大領域概念知識，還有生動活潑的閱讀設計、體驗科學等等。

苗栗縣長徐耀昌到場參觀各活動攤位內容，並感謝國圖及科林公司熱心引進嘉年華到苗栗縣，並捐贈英文圖書給6所中小學，期望持續苗栗縣優良的閱讀風氣，讓苗栗學子「讀得多、讀得懂、用得廣」