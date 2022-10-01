民進黨台北市長參選人今出席消防防災與建築安全產業後援會成立大會，陳時中致詞時表示，有消防防災與建築安全產業的支持者做後盾，一定能讓台北住得安全、讓每一位人民在台北都有一個安全的家。

今天共有由消防設備師／士、房屋整建防水產業、消防檢修、室內環境品質產業、防水產業以及智慧安防產業等近400位專業人員，為陳時中成立後援會。

陳時中在致詞時提到，今天看到這麼多專業的朋友站出來相挺，內心很感動，因為在疫情中，陳時中也是以專業對抗疫情。

他說，未來，陳時中的居住政策「台北安居1-2-3」，在針對北市屆齡30年以上的老屋、17處整建住宅、84處海砂屋及110處危險建築等盤點，以及上任後必定要大力推動的公辦都更，都需要這一群消防防災與建築安全的專業人士共同合作。

他指出，尤其台北市有許多30年、40年以上的房子，在不能重建之前，更要顧到住在裡頭市民的安全，因此，他會尋求這些專業人士的協助，診斷房屋的安全；與相關的產業合作，訂定計畫，讓台北越來越安全。

他說，因為台北做為一個進步的城市，居住安全是每個市民基本的權利，有消防防災與建築安全產業的支持者做後盾，一定能讓台北住得安全、讓每一位人民在台北都有一個安全的家。

消防防災與建築安全產業後援會由台北市消防設備士公會李裕寬理事長出任總會長、台灣房屋整建協會理事長謝宗義擔任會長、消防設備師公會全國聯合會理事長嚴順福擔任顧問。

他們強調，未來陳時中擔任市長後，都是陳時中在居住與都更政策上的安全後盾。因為維護民眾安全是最重要的目標，後援會總會長及會長都期許陳時中能讓住在台北的市民們，擁有最安全的居住環境。