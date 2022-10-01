基隆市教育處舉辦山海神廚料理競賽，吸引全國高中以下學子參加，七堵國小獲得總冠軍大獎。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市教育處舉辦山海神廚料理競賽，吸引全國高中以下學子參加，七堵國小獲得總冠軍大獎。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府10月1日在深美國小舉行第 4 屆國中小暨高中料理競賽，邀請全國學校料理競賽，超過4個縣市計60位選手進入決賽，以3菜1湯學校午餐組合做為競賽主題，勝者除可獲得4萬元禮券外，作品還有機會成為基隆各校的午餐食譜。

為讓學校午餐有更多元豐富的菜色，營造學童親近餐桌的料理，藉由實際操作讓學生了解食材特性、設計創新食譜，基隆市政府教育處連續4年辦理「全國魅力基隆-山海神廚料理競賽」，本屆賽事共吸引超過4個縣市共計30組60位參賽選手入圍。

今年比賽為更貼近學校午餐實際態樣，讓參賽者們設計以食材成本40元之3菜1湯學校午餐組合形式競賽，讓午餐再碰撞出創意的火花。本屆賽事分為國小組、國中組、高中組、校廚組，最後再由各組金牌神廚中決選一位《特級神廚》總冠軍，再額外獲得30000元等值禮券，總冠軍最高可獲得40000元等值禮券。

基隆市長林右昌表示，市府對於學校午餐向中央爭取1.7億元，將基隆市11間學校午餐廚房進行工程改善，已於今年9月完工並順利啟用。教育處長杜國正表示，山海神廚料理競賽後，將決賽隊伍的作品集結成學校午餐食譜並發給各校，讓午餐菜單設計上可以參考運用。未來會再配合中央政策規畫62元菜單及石斑魚政策，讓孩子能夠享用最豐富的午餐佳餚。

本屆賽事榮獲《特級神廚》總冠軍大獎的隊伍是《七堵國小-七小行動旅行社》，三位評審一致認為七堵國小在料理呈現手法、口感、口味及創意發想上最為豐富多彩，技壓全國各縣市隊伍，因此將MVP大獎頒給七堵國小隊伍。

七堵國小營養師陳雅珮表示：「透過這次山海神廚料理比賽，讓學生從設計菜單到動手料理，將紅蘿蔔、南瓜及洋蔥等抗拒的食材入菜，除了營養還兼顧美味，希望營養午餐能更受到學生的期待與喜愛！」