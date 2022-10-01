反應升息，國泰人壽10月1日無論現售或停售保單，美元或新台幣計價，一律調高宣告利率5個基本點（1點等於0.01百分點），美元利變壽險主力保單拉高到3.25％到3.4％，新台幣利變壽險則是拉高到1.55％到1.75％。

國壽表示，上次大規模調高宣告利率是今年4月，依據的是2月計算出的市場利率水準，10月調高宣告利率，依據的是8月市場利率，半年來無論資產及投資利率都有增加，所以無論美元及新台幣，都調高宣告利率5個基本點，且金管會要求同一區隔資產帳戶的新舊保單要同方向，所以10月國壽無論現售或停售保單，都升息5點。

10月其他壽險公司，目前已知只有新光人壽會調升停售保單的宣告利率，最高調高15個基本點，新台幣現售保單亦會微幅升息5點以內，以讓停售保單與現售保單宣告方向趨向一致。

至於富邦人壽、南山人壽、中國人壽、台灣人壽、三商美邦人壽、全球人壽、遠雄人壽、元大人壽等主要壽險公司，10月則暫時不會調整宣告利率。

不過，因為國壽在7月底、8月初推出新的美元利變壽險，調整公式及參數，以符合金管會相關規定，新保單宣告利率3.2％，10月亦拉上3.25％，後續如富壽、南山壽、中壽及台壽有跟進推出新保單，拉高宣告利率，其他壽險公司估計10月中下旬及11月會再陸續上架新保單，希望年底前能創造新的一波買氣。

保險局局長施瓊華9月28日召開利變保單宣導會議，重申各公司要落實宣告利率平穩機制，保單宣告利率公式及參數要明確化，區隔帳戶的固定收益債券利息，扣掉信用違約及避險成本，還必須反映必要的利潤率及費用率，更要增提平穩結餘準備，保險局希望利潤率及費用率要固定，不可以每月變動，且不可以用未來升息預期及同業競爭，任意拉高宣告利率。

所以各公司10月初仍在觀望，多數不敢調高宣告利率，國壽、新壽反應後，估計10月或11月陸續會有壽險公司跟進。