2022台灣國際農機資材展展出各種農業機具。（廖素慧攝）

農友參觀2022台灣國際農機資材展的各式新農業機具。（廖素慧攝）

2022台灣國際農業機械暨資材展1日在嘉義縣開幕，展出至3日，有國內外近500家業者、共千餘個攤位，是全國最大規模的農機展，此次嘉義縣政府特別布置模擬生產基地情境，讓參觀的農友能更清楚智農設備與農場的配置關係、應用結果，對生產的效益。

今年是第16屆台灣國際農業機械暨資材展，首次到嘉義縣舉辦，1日開幕，有嘉義縣長翁章梁、農委會主委陳吉仲、史瓦帝尼王國經貿投資處處長葉衛綺、立委蔡易餘、台灣農機工業同業公會理事長楊建生等人出席。

展現有多元農機展示區、智能農機展示區、創新農機展示區、智慧農業展示區、農特產品展售區、美食區、無人機展動態展示區等7區。

翁章梁表示，嘉義縣正走向轉型為農工大縣，多年來持續推動智慧農業，因而特別展示輔導成功的智慧農業、漁業及畜業成果；還有農業區展出網室及溫室智農導入的2種型態，示範2家農場採用微氣候環控系統、溫室暗渠系統。

漁業區展出養殖場使用的水池增氧機、水質監測與精準投餵系統等；畜業區有青年農友展示設施設備，如升降產床、降溫系統、3D列印仔豬記號輔助工具等；內容呈現運用科技新農法提升農產效率。

陳吉仲指出，政府推動農業升級，將為農業生產效能帶來重大改變，效法日本用智慧科技及機械生產農作物，減少農村人力，4年來斥資50億元補助幫助農民購買18萬台大小型農機，就是要協助農民走向農業升級。