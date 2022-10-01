一名男網友分享，去銀行ATM領錢，發現前面的婦人重複操作提款機3次，但當發鈔匣打開後，對方卻沒有任何動作，讓他感覺很奇怪，也很好奇婦人是否需要協助，未料他湊近一看卻發現，螢幕上顯示著「餘額不足，帳戶餘額1元」，讓他忍不住吐槽說，帳戶裡面沒有錢怎麼領得出錢？貼文引起網友熱議，不少人看完卻痛批原PO編故事也先做功課，真沒錢的話，發鈔匣不會開好嗎？

一名男網友近日在臉書社團《爆怨公社》發文表示，最近去銀行ATM領錢的時候，遇到一件怪事，他在進去銀行前就看到一位婦人正在使用提款機，因此他站在離對方1公尺的地方等待，只見對方快速輸入密碼後，就在面板上點選快速提領金額，發鈔匣打開以後，她低頭看了一下，卻沒有其他動作，緊接著又重複了上述的動作。

男網友表示，當下他覺得很不解，不確定對方是否需要幫忙，因此走近婦人，結果卻看到螢幕上面顯示「餘額不足，帳戶餘額1元」的資訊，後來婦人又重複按了2次提款機，讓他忍不住在心裡暗罵「妳是北七喔，戶頭沒錢怎麼有錢領。」

貼文引起網友討論，不少人吐槽說，編故事也要先做功課，如果裡面餘額不足的話，發鈔匣根本不會打開好嗎？「沒錢怎麼開得了發鈔匣？當ATM是芝麻開門」、「餘額不足怎麼可能會開發鈔匣」、「你在幻想嗎？餘額不足不會打開發鈔口好嗎？」但也有網友替原PO緩頰說，搞不好帳戶裡面就真的沒有錢，但使用了預借現金的功能。