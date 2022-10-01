現場來了2000多名支持者齊聚喊凍蒜。（沈家鳳服務處提供／張毓翎台南傳真）

民進黨台南市議員第一選區（大新營區）參選人沈家鳳拚連任，1日在新營區成立與市長黃偉哲的聯合競選總部，2000多名支持者齊聚喊凍蒜，市長黃偉哲等人也來站台相挺；沈家鳳說，近來有人惡意中傷，質問「她都做了什麼？」，讓她相當無奈；甚至還有傳聞說她「穩上」，其實她才是最危險的，加上對手抹黑，懇託鄉親們一定要集中選票，不能分票。

南市第一選區有一席婦女保障名額，藍綠都派出女戰將爭取，國民黨徵召媒體人姚正玉參選，挑戰首次尋求連任的民進黨現任議員沈家鳳。隨著大選逼近，雙姝對決白熱化，姚正玉先在街頭掛上看板，砲火瞄準對手沈家鳳4年來做了什麼？沈則回嗆，她向來做得比說得多，爭取的經費建設都已清楚的落實在地方上。

沈家鳳今天在與黃偉哲聯合競選總部成立大會上，除了感謝支持者3年多前的支持，讓她順利進入議會為民喉舌，也強調，她向來做得比說得多，相信鄉親們都非常清楚，近來有人惡意中傷，對此，她只能說相當無奈，懇求大家要集中選票，不要分票，拜託大家再度給予支持。

黃偉哲、民進黨台南市黨部主委潘新傳、立委陳亭妃、賴惠員、林俊憲和蔡易餘、台南市議會議長郭信良、市議員邱莉莉、沈震東、王錦德、李偉智、郭清華、林志展、劉米山、李宗翰、陳秋宏、市議員參選人王宣貿與新營太子宮主委許清標、柳營代天院主委盧朝仁及多位里長皆現身力挺。

黃偉哲致詞時除了宣揚市府今年加碼敬老禮金、健保福利金及防疫補的福利政策，並承諾在財政逐步改善情況下，對長輩的福利會逐年提高，滿足大家的期待；最後，他也肯定沈家鳳為大新營區的付出及努力，請鄉親一定要支持，讓她能高票連任，繼續為民服務，替大家發聲。