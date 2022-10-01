日本謎片天后三上悠亞過去是女團SKE48Team S成員，離開後加入謎片界走紅，近年她一度想進軍韓國演藝圈當唱跳女歌手，組成女團Honey Popcorn出道，卻被當地民眾反對。最近她突然曬出穿白紗的甜美照片，往下看胸前的M型設計讓雪白雙峰若隱若現，但這其實只是她為新一年桌曆所拍的宣傳照，不少死忠粉絲也留言：「一定會買」。

明年將滿30歲的三上悠亞先前曾在個人Youtube頻道分享未來計畫，人氣超旺的她先前挾著這個氣勢自立門戶開公司創業，她強調不是為了錢，而是希望把主導權拿回到自己身上，「做更多自己真正想做的事」，她坦言女優的工作雖然賺的多，但生命週期有限，她也沒把話說死，暗示之後可能引退。

三上悠亞指出，早在23歲時自己的計畫是要在30歲時華麗轉身引退，但隨著這年紀一天天到來，她還沒想好是否要實現這想法，但確定的是未來會減少拍一些「激情類」的作品，把重心放到分享時尚穿搭和美妝，未來可能會往時尚圈發展。而貴為謎片的女神的她，先前網上流出一堆她睡著的照片，原來是跟她合作多年的高帥經紀人Kahemi所釋出的，也讓人看到她與經紀人私下互動有趣一面。

近日，三上悠亞突然在推特分享自己穿白紗的照片，讓人猛一看以為要宣布結婚，但她隨即貼心解釋這次的桌曆比較偏「女性粉絲面向」，裸露不多但打扮都很可愛，希望可以跟大家一起快樂的迎接2023年，引來網友熱情回應：「我要買它！！」、「希望在我生日之前到貨，會是個很棒的生日禮物」、「太可愛了，一樣支持」、「已經訂了」。