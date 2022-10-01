第二屆反毒盃羽球賽今（1）日開打，由民眾黨南投縣議員候選人簡千翔擔任這次羽球賽事的反毒大使。簡與現場超過300位民眾同歡，不僅強調「珍惜生命遠離毒品」的重要性，也感嘆南投縣是體育大縣，每年培育非常多體育人才，卻因沒有專業的體育場地使人才不斷外流，盼未來能為在地獻力，做更長遠的規劃。

簡千翔今日在臉書發文表示，第二屆反毒盃羽球賽正式開打，現場超過300名的大朋友小朋友一起來參加，主辦單位大小牽小手協會理事長表示希望孩子們透過羽球運動，遠離可怕的毒品，現場還有有獎徵答的反毒小學堂，讓孩子們更清楚的知道目前毒品的樣態。

話鋒一轉，簡千翔指出，南投縣是體育的大縣，每年培育非常多的體育人才，很可惜南投縣沒有專業的體育場地，使得人才不斷外流，真的非常可惜。

簡千翔強調，他擔任這次羽球賽事的反毒大使，除要呼籲「珍惜生命遠離毒品」」，也希望朝野對南投教育一同齊心來做更長遠的規劃。

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