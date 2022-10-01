10/1是世界咖啡日，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人愛喝咖啡，台灣咖啡市場年產值約800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人喝下約200杯咖啡。看好「黑金商機」，網家(8044)旗下PChome 24h購物攜手「碧利精品咖啡」，推出「Roast to Order」全新服務，主打「接單現烘」、「當日出貨」兩大特色，在餐桌上就能體驗「跑咖」樂趣；同時更集結雀巢、UCC、伯朗咖啡、台灣熱門人氣咖啡廳「湛盧」及「Simple Kaffa興波咖啡」等超過20大咖啡品牌、近4,000款咖啡商品，推出「世界咖啡日」。

過去消費者為了方便，多以超商、連鎖咖啡的現煮咖啡為主，疫情期間民眾為了減少在外飲食風險，開始在家中或辦公室準備自煮咖啡設備。PChome 24h購物根據站上咖啡銷售發現，可隨時隨地沖泡的濾掛式咖啡，還有單品種類豐富的咖啡豆，業績已較去年同期成長超過30％，佔整體咖啡品類銷售佔比約50％，其中更以25~35歲的女性為大宗，買氣最為熱絡。

消費者從以往「認識咖啡種類」到「自己決定偏好」，自己手沖咖啡變成一種個人生活風格態度，因此許多人對咖啡豆品質越來越講究，不僅在乎「產地等級」，更要求「新鮮現烘」，對於咖啡烘焙生產端來說，礙於規模與人力成本，即使可以做到接單現烘，也沒有多餘人力可以配合物流當天出貨。看準市場缺口，PChome 24h購物攜手「碧利精品咖啡」，推出「Roast to Order」全新服務，主打「接單現烘」、「當日出貨」兩大特色，下單後從烘焙、挑豆、包裝、檢貨、出貨，在 24 小時內光速完成，因此消費者在收到咖啡豆後，是新鮮度與風味感絕佳的時機點。

碧利精品咖啡已有45年輝煌的咖啡歷史，現由二代接班，不僅在亞洲、非洲、中南美洲等地擁有自家的咖啡莊園，更垂直整合咖啡上中下游業務、具備一條龍完整服務。