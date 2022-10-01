夏天蚊蟲多，孩子穿著短袖、短褲非常容易被蚊蟲叮咬，一名網友表示，昨天碰到有家長要求調閱監視器，因為孩子被蚊子叮，想看孩子是怎麼被叮的，讓該名網友非常傻眼。

這名網友在臉書「爆怨公社」發文，昨天（9/30）一名恐龍家長說要看學校的監視器，學校老師問他為何要看？家長竟然說是要看小孩是如何被蚊子叮的，離譜行徑讓原PO超無言，無奈寫道「請求協助，哪個廠牌的監視器可以拍到蚊子？」

該名家長的誇張行徑也讓其他網友們看呆，紛紛留言：「智商堪慮」、「原來現在的蚊子大到可以用監視器看得見？天才家長真的越來越多」、「天啊！恐龍家長永遠能刷新我三觀，真的沒有極限」、「現在大驚小怪的父母真的很多，不知道他們以前怎麼活過來的」、「應該是要放大鏡吧！」、「小孩自己帶回家教，不要出來害人」、「然後要叫那個蚊子的家長出來嗎？」、「以後小孩完蛋了…..」。

還有網友反問「呃，那可不可以調監視器，看看那個新冠病毒有沒有在教室裡遊盪？有就停課沒有繼續上課！」不過也有人建議，真的怕被蚊子咬可以準備防蚊液讓小孩帶去噴。