政府推動「5＋2」產業創新政策，作為驅動台灣下世代產業成長的核心。在經濟部的支持下，台糖公司1日攜手中研院、工研院成立「先進生質材料中心」，並鎖定「保健植源劑」、「關鍵酵素」及「循環性生質材料」等3大領域，希望整合產學研的科技研發能量，打造國家級生質材料完整產業鏈，提升台灣的國際競爭力。

政府提出「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5＋2產業創新計畫，昨天在台糖研究所揭牌的「先進生質材料中心」，屬於跨領域的平台，除推動酵素國產化，還將助力淨零排放、生醫保健、畜產養殖等超高含金量的新興產業發展。

此外，台糖研究所也與中研院農業生物科技研究中心簽署合作備忘錄，將攜手建構自主關鍵技術能量，讓該中心成為新世代生質材料生產的試量產研究基地，目前已成立第一家具系統技術整合且面向國際的台灣酵素公司，初步實現生質材料國產化的目標。

經濟部次長曾文生表示，經濟部致力推動台糖、中油等具有研發能力的國營事業，與中研院、工研院等研究單位攜手進軍循環技術及材料產業，繼去年在高雄中油五輕煉油廠成立「循環材料創新研發專區推動辦公室」，以及分別在嘉義、高雄成立「先進觸媒中心」與「粉體材料先進製程研發中心」後，今天成立的「先進生質材料中心」，都是為了厚植南部關鍵循環材料的研發能量，引領產業朝循環經濟發展。

總統府國策顧問何美玥也認為，先進生質材料中心在具有悠久歷史的台糖老幹上，嫁接中研院農生中心與工研院科技研發的新枝，建構出台灣生質材料的國家級產學研合作與產業化推動平台，期盼能轉化成為帶動台灣生技產業躍升的力量，為我國的生技發展，開啟新的風貌。

中研院院長廖俊智也透過視訊與會指出，中研院農生中心擁有專業的研發實力，在相關領域也已累積許多實質貢獻，此次與台糖及學研單位合作，將鑽研關鍵議題，並尋求突破性的進展，希望能為台灣社會創造更大的貢獻。

台糖董事長陳昭義強調，先進生質材料中心將導入台糖研究所的技術資源，協助產業端進行試量產，營造友善的市場接軌環境。他還特別舉「護國神山」台積電為例說，台積電擁有的先進製程，讓同業望塵莫及，希望此一中心的成立，也能像台積電一樣先進、超越。