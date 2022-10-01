宏達電(2498)與高雄市政府、財團法人資訊工業策進會及2022台灣設計展首度合作於高雄展出大型元宇宙主題展《LOG ING－登入元宇宙》，向民眾展示全方位VIVERSE元宇宙世界，宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，宏達電積極攜手不同領域的台灣團隊，打造元宇宙生態系，搶先卡位市場。

宏達電全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，今年台灣設計展主題以元宇宙切入，本次藉該年度設計盛會，結合在地開發夥伴，將內容、平台到硬體，以及多樣虛擬角色、元宇宙空間平台、遠距協作應用與娛樂、生活等VIVERSE多面向應用帶到《LOG ING》展區中，向民眾展示宏達電全方位創新技術實力。未來，也期望攜手不同產業領域的台灣團隊，串起元宇宙生態系，在新一波全球趨勢中，搶占市場先機。

台灣設計展睽違10年再度回到高雄辦理，今年主題定為「台灣設計設計台灣」，以宏觀的角度切入，展現海洋首都高雄百年來累積的創意實力，匯聚來自台灣及世界各地的設計量能。《LOG ING－登入元宇宙》為本次台灣設計展中亮點展區，將高市府持續推進的元宇宙服務實證計畫進行展出，內容包含「元宇宙賽事直播服務」、「NFT虛擬展館應用」、「5G XR多人串流服務」等，觀者將從內容到硬體，從身份、娛樂到工作等不同面向，探索未來的樣貌。

此外，本次設計展為向高雄百年歷史致敬，特別結合在地原創藝術家，為城市意象打造一系列NFT作品，推出「高雄百點集章行動」。針對此活動推廣，HTC特別在「桃園陽光劇場LED次世代虛擬攝影棚」內架設最新虛擬製作系統－VIVE Mars CamTrack拍攝，引領民眾穿梭於高市主題虛擬空間。透過VIVE Mars CamTrack，為「高雄百點集章行動」NFT宣傳影片，創作者能即時打造多樣化虛擬場景，更有效率且自然地於拍片現場打造虛實整合的互動畫面。如此不需高製作成本的最佳實例，未來也將助力各式元宇宙虛實整合場景及內容的發展。