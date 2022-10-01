前總統馬英九、前高雄市副市長李四川接連痛批高雄浮屍問題多，衛生局副局長潘炤穎反擊，強調高雄兩年來自殺人數持續下降。若以衛福部統計數據來看，高雄自殺人數以2019年506件最高，愛河自殺人數也是2019年21件最多。

潘炤穎表示，以全台重要水域浮屍案件來看，2021年新北市（淡水河流域、基隆河流域）達37件，台北市（淡水河流域、基隆河流域）也達35件之多，浮屍情形均遠高過高雄（愛河流域）的20件。

潘炤穎指出，市府多次舉辦跨局處水域自殺防治管理會議，並邀集專家，討論自殺防治策略，同時透過加強場域巡視密度、強化巡守，也在愛河、左營蓮池潭等水域增加編排防溺巡邏勤務，防止溺水事件發生。潘炤穎呼籲國民黨相關人士，勿再為選舉操作，以錯誤數據進行抹黑，炒作自殺議題。

精神科醫師林耕新日前也痛批，國民黨相關人士的發言是惡劣的選舉操作，非常不可取。

林耕新曾任高雄市自殺防治中心主任，他強調，若因選舉渲染自殺，這些會引起複製貓（copy cat）效應，是非常惡質的選舉操作。

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