民進黨基隆市長候選人長期關注基隆交通議題。蔡今（1）日宣布，在他與業者的協調溝通下，基隆市中山區第二條往返台北的快捷公車1550B及1550C沒有減班，未來班次還將更增加且調整為直達車，讓在地人生活更便利。

蔡適應今日在臉書發文表示，基隆市中山區第二條往返台北的快捷公車1550B及1550C，提供中山區民眾，輕鬆直達台北市中心，深受通勤族喜歡；不過近日，業者卻發出調整班次的公告，讓民眾相當擔心影響通勤。在他與業者協調溝通後，業者說明「快捷公車並非減班，而是變成直達車，提供更快速的服務！」他也請業者積極回應民眾需求，若有班次不足的狀況，也必須提供更多班次。

蔡適應指出，經了解，1550B路線為全程車班次，途經基隆火車站，但乘客認為單程往返兩端，會多增加半小時的通勤時間，多次建議調整行駛為1550C直達車，以提供更快速便捷的通勤服務。

對此，蔡適應強調，經過相關協調後，業者原本平日1550B提供35班次、1550C提供19班次，自下周一（111年10月3日）起，不只全程車全面調整為直達車路線行駛；班次的部分，在平日1550B提供23班次，1550C則加碼提供為29班次，而在早晚尖峰時間也「並未減少班次，僅調整為行駛直達車」，讓上下班通勤可更快速抵達目的地。不僅如此，他也提醒業者，未來若有班次不足的狀況，必須提供更多班次，為通勤族提供更好的服務。